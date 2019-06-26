القاهرة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واستعادل منتخب زيمبابوي مع نظيره الأوغندي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد القاهرة الدولي في أولى مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019م".وبهذه النتيجة يتصدر منتخب أوغندا ترتيب فرق المجموعة بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط، ويتوقف رصيد زيمبابوي عند نقطة واحدة، في انتظار ثاني لقاءات الجولة الذي يقام في وقت لاحق بين منتخب مصر صاحب الثلاث نقاط ومنتخب الكونغو الديمقراطية الذي يخلو رصيده من النقاط.// انتهى //22:47ت م0285