عام / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا يسلم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين
الأربعاء 1440/10/23 هـ الموافق 2019/06/26 م واس
فادوز 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس
سلم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا اليوم نسخة من أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين ، لوريث عرش الإمارة صاحب السمو الملكي الأمير ألويس فون .
وأكد سموهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي .
وفي سياق متصل ، التقى سمو الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز ، بمعالي وزيرة خارجية إمارة ليختنشتاين أوريليا فريك ، بحضور السفير الدكتور مارتن فريك .
وتم خلال اللقاء ، بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين على الأصعدة كافة ، كما سلم سموه نسخة من أوراق اعتماده لمعالي الوزيرة ، كسفير غير مقيم لدى الإمارة .
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