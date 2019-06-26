المنامة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واساختتمت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، أعمال ورشة "السلام من أجل الازدهار" بعد يومين من المناقشات التي ركزت فيها على تحقيق الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني وتنويع الفرص أمامه.وتضمنت جلسات اليوم الثاني مناقشات حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الحاجة إلى تطوير القوى العاملة، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية بمساهمة القطاع الخاص والمنظمات الدولية، فيما تحدث بعض المستثمرين الدوليين وقادة الحكومات المشاركين عن الشروط اللازمة لنجاح الخطة التي قدمها البيت الأبيض.وركزت إحدى الجلسات النقاشية على احتياجات التنمية الاقتصادية في المنطقة، حيث أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور محمد بن عبد الملك آل الشيخ، على الحاجة إلى التواصل الفعّال مع فئة الشباب المتنامية بشكل كبير، والذين يواجهون معدلات بطالة مرتفعة، بينما وصفت لاغارد المرأة بأنها "السلاح السري للقوة العاملة".وأشار المشاركون في محادثة البيئة اللازمة لتحفيز الاستثمارات، إلى أن الاستثمارات غالبًا ما تكون موجودة في المناطق التي يوجد فيها الأمن والاستقرار، وتكون سيادة القانون فيها متأصلة في المجتمع، موضحين أن قادة الأعمال الذين يثقون في البيئة التي يستثمرون فيها سوف يقومون في نهاية المطاف باستثمارات متنوعة ومثمرة.بعد ذلك شارك كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق توني بلير في محادثة حول أهمية المشاركة الفاعلة بين القادة العالميين وأصحاب المصلحة الإقليميين.وشهدت الجلسة الختامية للورشة مناقشة بين وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، ومعالي وزير المالية الاستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد بن حميد الطاير ، حول الشروط والآليات اللازمة لتحقيق التحول الاقتصادي.وخلال الجلسة النقاشية قال وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني: ''إن التجربة الناجحة لدول الخليج الثلاث الممثلة في هذه الجلسة في تنويع اقتصاداتها اعتمدت على تهيئة الظروف المناسبة لتطوير القطاع الخاص مع إعادة تحديد موقع القطاع العام كمنظم وشريك فعال في التنمية".// انتهى //23:00ت م0287