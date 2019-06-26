الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس‫تبدأ غدًا مشاركة لاعب المنتخب السعودي للجمباز ناصر السميري في بطولة العالم للشباب (الأولى) التي تستضيفها المجر بمشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون 63 دولة.وسيلعب السميري في المجموعة الأخيرة، التي تنطلق منافساتها عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة . ‬من جهته، اجتمع رئيس الاتحاد السعودي للجمباز عبد الإله أبو الريش أمس، باللاعب السميري بحضور مدربه موسى هماني قبل انطلاق البطولة العالمية، وطالبه بتقديم صورة مشرفة والظهور بمستوى مشرف في المحافل الدولي ورفع العلم السعودي عاليًا.‫يذكر أن الحكم السعودي الدولي زهير آل هنيدي تم ترشيحه من الاتحاد السعودي للجمباز للمشاركة في تحكيم منافسات البطولة العالمية.// انتهى //23:05ت م0290