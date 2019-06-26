حفر الباطن 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ، رئيس مجلس إدارة نادي الباطن ناصر الهويدي وأعضاء المجلس، بمناسبة تزكية المجلس من الجمعية العمومية للنادي مؤخراً، وذلك بمقر المحافظة.ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من دعم واهتمام بالقطاع الرياضي تجسد ذلك في استقبال خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص ، مؤكداً خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ أن عليهم آمال معقودة لتمثيل المملكة خير تمثيل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مشيداً سموه بمؤازرة أهالي حفرالباطن لناديهم ، لافتاً النظر إلى أن عودة النادي للأضواء ليس مستحيلاً متى ما توفرت الإرادة والتكاتف بين محبي النادي، مشيداً باهتمام سمو محافظ حفرالباطن الذي لن يدخر جهداً في دعم النادي، متمنياً سموه للنادي ومحبيه مزيد من النجاحات.//انتهى//23:29ت م0291