سكاكا 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف مساء اليوم، تعازيه لأسرة النصيري بمدينة سكاكا بوفاة والدتهم.جاء ذلك خلال زيارة سموه لهم، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله منزل العزاء، ابن الفقيدة الدكتور فارس بن حمد النصيري، وأبناء الفقيدة.ودعا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.من جانبه أعرب الدكتور فارس النصيري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة الجوف على مواساته لهم في مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.// انتهى //00:04ت م0293