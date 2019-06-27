الخرطوم 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسالتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم بالخرطوم، مبعوثي كل من بريطانيا والنرويج للسودان وجنوب السودان البريطاني روبرت فيرويزر والنرويجي البرلنج شونز بيرج.وجرى خلال اللقاء بحث الوضع السياسي الراهن في السودان وسير المفاوضات بين المجلس العسكري والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الانتقالية.وأوضح المبعوث النرويجي السفير البرلنج في تصريح صحفي دعم الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا بين الأطراف السودانية، مؤكدًا ثقته في مقدرة الأطراف على الوصول إلى حل قريب.وأشار إلى دعمهم لموقف الاتحاد الأفريقي الخاص بتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، معربًا عن أمله في أن يتم الاتفاق في القريب العاجل من أجل مصلحة السودان.// انتهى //00:04ت م0294