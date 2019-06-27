باريس 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسأكدت فرنسا دعمها لأي خطة اقتصادية لدعم الأراضي الفلسطينية طالما توافقت مع المسار السياسي ضمن المعايير الدولية.وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دير مول في بيان اليوم في إطار ورشة البحرين لدعم الاقتصاد الفلسطيني، أن فرنسا مستعدة لمرافقة أي خطة اقتصادية لصالح الأراضي الفلسطينية، وأن تكون مكملة للجهود السياسية، ووفقًا للمعايير الدولية المتفق عليها.وشددت بتمسك فرنسا بالقانون الدولي وبشكل خاص بقرارات مجلس الأمن، والحوار من أجل الوصول إلى حل الدولتين.// انتهى //00:12ت م0296