حفر الباطن 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، مبادرة المسؤولية الاجتماعية " إيفاء " على هامش إطلاق المشاريع التنموية بالمحافظة.وتأتي مبادرة " إيفاء " التي تقوم على تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية وحوكمتها وتنظيم وتنمية المبادرات والمنتديات عبر صناعة الفرص والخيارات في مختلف المجالات لتقدمها لجميع شرائح المجتمع.وتناولت الأهداف الرئيسية للمبادرة تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى مختلف الجهات والأفراد، وحوكمة المبادرات وتنظيم آلية تنفيذها، وتوفير تمويل لمنتجات إيفاء المختلفة، وبناء شراكات وتعاون مع مختلف الجهات، وأن تتسم منتجاتها المجتمعية بالأثر والالتزام.وتسعى مبادرة " إيفاء " لصناعة روزنامة للمبادرات في المجالات الوطنية، والدينية، والصحية، والمشاركة المجتمعية، والتراث والاثار، والمعرفية، والبحثية، والاقتصادية، والتعليم والتدريب، والإعلامية.// انتهى //00:52ت م0301