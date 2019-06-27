بريدة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسانطلقت اليوم ، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمنطقة القصيم ، بمشاركة كلاً من الهيئة العامة للرياضة، والأحوال المدنية والتأهيل النفسي والمرور وجمعيه أسرة ومركز التنمية الاجتماعية والهلال الأحمر ومكافحة المخدرات بالحرس الوطني وجمعية تدارك لمكافحة التدخين ، وذلك بالعثيم مول ببريدة .وقدم الجناح الخاص بمكافحة المخدرات تعريفاً بأنواع المواد المخدرة والعلامات الدالة على التعاطي وطرق التعامل مع المدمن وطرق تقديم العلاج والرسائل التوعوية المرئية والمكتوبة .وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة القصيم العميد مهنا عبدالرحمن المهنا أنه في كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يهدف إلى نشر ثقافة التوعية بأضرار المخدرات وتعريف المجتمع بأخطارها وما يترتب على تعاطيها، حيث تقوم إدارة الشؤون الوقائية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخيرية بإقامة فعاليات من معارض ومسابقات في المهرجانات ومراكز التسوق لاستهداف جميع شرائح المجتمع بعمل مجتمعي هادف لتعديل المفاهيم الخاطئة التي قد تكون لدى بعض الأشخاص عن المواد المخدرة والعقاقير الطبية المحظورة وهذا امتداد للبرامج التي تقام على مدار العام في أرجاء المنطقة كافة.وأشار العميد المهنا إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى بث الرسالة الوقائية عن أضرار المخدرات والأثار المترتبة من تعاطيها .// انتهى //01:08ت م0302