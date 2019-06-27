ظهران الجنوب 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسدشن محافظ سراة عبيدة محمد بن جزوا ، اليوم معرض مكافحة المخدرات ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019 .ويهدف المعرض إلى الإسهام في مكافحة المخدرات والحد من أضرارها الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، والتأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض في عدة مواقع حيوية للوصول لجميع فئات المجتمع وتوعيتهم بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وخطر الوقوع فيها.// انتهى //01:10ت م0303