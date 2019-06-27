القاهرة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واستغلب المنتخب المصري على نظيره الكونغولي 2 - 0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في ثاني مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019" التي تستضيفها مصر بمشاركة 24 دولة أفريقية.وأحرز هدفي منتخب الفراعنة اللاعب أحمد المحمدي في الدقيقة 25 ومحمد صلاح في الدقيقة 43 من عمر المباراة التي تألق فيها اللاعب محمود حسن وحصد جائزة رجل المباراة.وبهذه النتيجة تصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة بـ6 نقاط ليضمن التأهل إلى دور الـ16 دون النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة لدور المجموعات، فيما تذيل منتخب الكونغو الديمقراطية ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، ويحتل منتخب أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط، ويأتي منتخب زيمبابوي ثالثًا بنقطة واحدة.// انتهى //01:13ت م0304