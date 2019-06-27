الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واستنطلق غدًا في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بوحدة الأنشطة الرياضية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس (بطولة كرة المضرب للسيدات) وستستمر لثلاثة أيام.وأوضحت رئيسة اللجنة النسائية للتنس بالاتحاد الدكتورة أسماء بنت عبد الله اليمنى أن هذه البطولة تعد ضمن ثلاث بطولات نسائية ستقام بالرياض وجدة ، مبينة أنه على ضوء تلك النتائج سيتم إجراء تصنيف للاعبات التنس السعوديات.من جهتها بينت رئيسة وحدة الأنشطة الرياضية في الجامعة أحلام بنت عبد الله العمري أن هذه البطولة التي يشارك فيها عدد من طالبات الجامعة ، ستسهم في رفع مستوى اللاعبات السعوديات وتمنحهم الفرصة للمنافسة على جميع المستويات .// انتهى //01:24ت م0305