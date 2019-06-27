بريدة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، مساء اليوم ، فعاليات وبرامج وأنشطة مهرجان البصر 2019م ، الذي تنظمه بلدية البصر في حديقة الأمير فيصل بن مشعل غرب مدينة بريدة ، ويحوي أكثر من 50 فعالية .وفور وصول سموه مقر المهرجان كان في استقباله وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة بالنيابة المهندس عبداللطيف الخطيب ، ومساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن العميد أحمد الدبيبي ، ورئيس مركز البصر ببريدة محمد المحيميد ، ورئيس بلدية البصر المهندس باسم الباهلي ، والمدير التنفيذي للمهرجان أحمد اليحيى ، وعدد المسؤولين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين.وتجول سموه في أرجاء المهرجان مطلعاً على مايحتويه من مساحات للأسر المنتجة لتحضير وتجهيز الأكلات الشعبية ، ومساحة لألعاب الصغار ، ومعرضاً وطنياً يحتوي على صور فوتوغرافية ، وخيمة للسيرك ، وساحة للتراث الحجازي ، وساحة "الفود ترك" وغيرها من الأركان اليومية المختلفة ، كما اطلع سموه على معرض جامعة القصيم المشارك في فعاليات المهرجان ، وشاهد مايقدمه من خدمات واستشارات اجتماعية وطبية للزوار.وأبدى سمو الأمير فيصل بن مشعل سعادته وفخره بما شاهده من تنظيم ونجاح في فعاليات المهرجان ، موصياً بدوام مثل هذه المهرجانات الناجحة واستمرارها لتقدم كل ماهو نافع ومفيد لقضاء أفراد المجتمع أجمل أوقاتهم في هذه الإجازة الصيفية ، مفيداً أن مثل هذه المهرجانات تدعم السياحة في المنطقة ، لافتاً سموه الانتباه إلى أن مركز البصر يعد من المداخل المهمة وواجهة لمدينة بريدة ، محفزاً جميع المسؤولين في المركز ببذل المزيد من الجهود وتطوير الاستثمار السياحي فيه ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وفق رؤية المملكة 2030 التي تدعم السياحة في المملكة.من جانبه أكد المدير التنفيذي للمهرجان أحمد اليحيى أن مهرجان البصر يقدم لزواره حزمة من الفعاليات التي تواكب تطلعات جميع شرائح المجتمع، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية بمنظومة من الأنشطة التوعوية والتعريفية لتلك الجهات .وأشار إلى أن بلدية البصر تعمل وفق منظومة تكاملية مع بقية الجهات الحكومية المشاركة، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، على المتابعة الدائمة للمهرجان والدعم المتواصل على جميع الأصعدة ، مثنياً على متابعة رئيس مركز البصر محمد المحيميد ، واللجان العاملة ، متمنيًا أن تكون المخرجات بحجم التطلعات وكما يأمله الجميع.// انتهى //01:40ت م0306