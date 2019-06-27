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الخميس 1440/10/24 هـ الموافق 2019/06/27 م واس
الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتبرع بمبلغ 10 ملايين وولي العهد يتبرع بـ 5 ملايين ووزير الداخلية بمليوني ريال لخدمة «فُرِجَت»
الرئيس الكوري وولي العهد يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين الحكومتين
وزير الداخلية يرعى حفل إطلاق وتدشين عدد من البرامج الإصلاحية والتأهيلية النوعية التابعة للمديرية العامة للسجون بجدة
أمير الباحة يستقبل محافظ المخواة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة
أمير جازان يقلد القائد الكشفي وائل خواجي الشارة الدولية
أمير القصيم يستقبل رئيس المتاحف الخاصة بهيئة السياحة والتراث الوطني
أمير حائل يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة سموه للإبداع والتميز
نائب أمير الجوف يزور الطفلة رواند المتعافية من مرض السرطان
المملكة تنضم إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية
وزارة المالية تعلن عن إقفال طرح شهر يونيو 2019 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
«الغذاء والدواء» تحذّر من منتجين لحناء الشعر
قوات التحالف الجوية تعترض وتسقط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية
سفير المملكة لدى سويسرا يسلم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين
الكويت تدين الاستهداف المتكرر من المليشيا الحوثية الإرهابية للمملكة
ترمب يوجه انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ويهدد بإقالته
السلطات الأميركية تعلن اكتشاف خلل جديد محتمل في طائرات بوينغ 737 ماكس
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