الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتبرع بمبلغ 10 ملايين وولي العهد يتبرع بـ 5 ملايين ووزير الداخلية بمليوني ريال لخدمة «فُرِجَت»الرئيس الكوري وولي العهد يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين الحكومتينوزير الداخلية يرعى حفل إطلاق وتدشين عدد من البرامج الإصلاحية والتأهيلية النوعية التابعة للمديرية العامة للسجون بجدةأمير الباحة يستقبل محافظ المخواة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظةأمير جازان يقلد القائد الكشفي وائل خواجي الشارة الدوليةأمير القصيم يستقبل رئيس المتاحف الخاصة بهيئة السياحة والتراث الوطنيأمير حائل يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة سموه للإبداع والتميزنائب أمير الجوف يزور الطفلة رواند المتعافية من مرض السرطانالمملكة تنضم إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالميةوزارة المالية تعلن عن إقفال طرح شهر يونيو 2019 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي«الغذاء والدواء» تحذّر من منتجين لحناء الشعرقوات التحالف الجوية تعترض وتسقط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنيةسفير المملكة لدى سويسرا يسلم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاينالكويت تدين الاستهداف المتكرر من المليشيا الحوثية الإرهابية للمملكةترمب يوجه انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ويهدد بإقالتهالسلطات الأميركية تعلن اكتشاف خلل جديد محتمل في طائرات بوينغ 737 ماكس// يتبع //06:20ت م0003