و أوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( 57 عاما من العلاقات السعودية - الكورية) : منذ 57 عاما والسعودية وكوريا الجنوبية ترتبطان بعلاقات دبلوماسية كبيرة، تعكس مدى أهمية زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهذه الجمهورية وما يتخللها من بناء علاقات تعاونية جديدة لكونهما عضوين في مجموعة العشرين، في وقت تشهد السعودية إصلاحات اقتصادية ضخمة، في ظل رؤية المملكة 2030، تتطلب تحركا نحو استثمار التقنية والاستفادة من الشراكات الدولية في هذا الجانب.وبينت ان الزيارة التي تحظى باهتمام دولي كبير لا شك أنها ستسهم في توسيع آفاق التعاون بين البلدين، في مجالات مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتقنية المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والأعمال الاستثمارية والتجارية المختلفة، مع الشراكة في تصميم مفاعل الوحدات الصغيرة المدمجة (سمارت).واشارت الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يصل إلى 25 مليار دولار أمريكي قبل 3 أعوام، فهي من الخيارات الإستراتيجية المهمة للسعودية في شأن الشراكة التجارية كونها خامس أكبر شريك للسعودية في هذا الجانب.واضافت : وتعد الزيارة التاريخية لولي العهد وثبة إيجابية لمزيد من العلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين، خصوصا أن السعودية سجلت حضوراً لافتاً في الآونة الأخيرة بشأن معالجة مختلف القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية العالمية من خلال عضويتها في مجموعة العشرين.// انتهى //06:21ت م0005