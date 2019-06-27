الكويت 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسعقد المكتب التنفيذي للجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي أمس، اجتماعا بمقر جمعية الكشافة الكويتية، برئاسة رئيس اللجنة محمد الدبيان، وحضور رئيس المكتب التنفيذي نائب رئيس اللجنة الدكتور أحمد الدوسري.وأوضح الأمين العام للجنة عبد اللطيف المكيمي، أن الاجتماع الذي جاء يسبق اجتماع اللجنة الذي يعقد في وقت لاحق من اليوم ويستمر حتى يوم السبت القادم، هو الاجتماع الأول للجنة في دورتها الجديدة، ويُشارك فيه الأمناء العامين لروابط رواد الكشافة والمرشدات بدول المجلس ومساعديهم.وأشار المكيمي إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي ناقش العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها الاتفاق على آلية سير عمل اجتماع اللجنة خلال أيام الاجتماع ، وتوزيع اللجان ، وشرح للإجراءات الإدارية والهيكلية.وأفاد الأمين العام للجنة أن الاجتماع سيشهد افتتاح مقر اللجنة بمبنى جمعية الكشافة الكويتية برعاية رئيس جمعية الكشافة الكويتية، رئيس الاتحاد الكشفي العربي للبرلمانيين العرب الدكتور عبدالله الطريجي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الكشافة الكويتية والأمانة العامة ورواد ومرشدات الكشافة بدول المجلس.// انتهى //08:43ت م0009