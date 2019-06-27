بيروت 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - إلى كوريا وتوقيع المملكة وكوريا على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين الحكومتين.وسلطت الضوء على وصول وفد من صندوق النقد الدولي الى لبنان حيث التقى رئيس بعثتها كريس جارفيس الرئيس اللبناني ميشال عون للبحث في الأوضاع الإقتصادية وخطة النهوض الإقتصادي ومكافحة الفساد.وركزت على تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أنه إذا حدثت حرب مع إيران فإنها لن تدوم طويلا معتبرا أن قادة إيران سيكونون أنانيين وأغبياء إذا رفضوا التفاوض مع واشنطن.واهتمت صحف الخميس بإختتام ورشة عمل المنامة والتي أطلقت فيها واشنطن خطتها للسلام بالإضافة إلى تأكيد مستشار الرئيس الأمريكي جرايد كوشنر أن الباب مازال مفتوحا أمام الفلسطينيين للإنضام إلى خطة السلام.وأخبرت صحف لبنان عن قتل 7 شرطيين في هجوم شنه إرهابيون على منطقة تمركز للشرطة في مدينة العريش شمال سيناء حسب ما أفادت به وزيارة الداخلية المصرية.// انتهـى //08:49ت م0011