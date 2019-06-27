جدة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة في مدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى من عناصر الأمن المصري.وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مجددا في الوقت نفسه، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وتضامنها معها ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.// انتهى //09:01ت م0013