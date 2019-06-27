الباحة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة، برنامج المصليات المتنقلة الذي يستهدف المواقع السياحية التي تشهد كثافة وازدحاماً من الزائرين للحدائق والمتنزهات.وتأتي هذه المصليات بتجهيزات عدة تشمل سجادات للصلاة وصنابير للوضوء ومكبرات صوت وشاشات عرض توعوية مِمَّا يسهل على المتنزهين إِقَامَة الصلاة جماعة, كما يرافق ذلك توزيع بعض مطبوعات الرئاسة العامة التوعوية والتوجيهية.من جانبه أوضح مدير عام الفرع بالمنطقة وسام بن أحمد القاسم، أن هذا البرنامج يأتي ضمن الخطط التوعوية التي ينفذها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالباحة والتي تهدف إلى إفادة شرائح المجتمع ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة - حفظه الله - وحرصه الدائم على تسهيل كافة الخدمات للمتنزهين والسياح.// انتهى //09:05ت م0014