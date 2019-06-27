رام الله 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال الاتصال الهاتفي بينهما، على الموقف الفلسطيني الأردني المشترك الثابت المتمسك بمبادرة السلام العربية والقائم على رؤية حل الدولتين، وأن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن الحل العادل يقوم على أساس قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.وسلطت الضوء على تأكيدات معالي وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال جلسة نقاش في ورشة البحرين الاقتصادية، أن المملكة ستؤيد أي خطة اقتصادية تحقق الازدهار للفلسطينيين ،مضيفا أن فلسطين قضية مهمة بالنسبة لنا، ونحن داعم لها منذ عقود ".وتناولت إعلان مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الفلسطينيين للانضمام إلى خطة السلام الأميركية التي لم تتضح معالمها السياسية بعد.وأولت صحف الصباح الفلسطيني اهتماما بمطالبة رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، جمهورية رومانيا من خلال رسائل مكتوبة وجهها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، بعدم نقل سفارة رومانيا لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، إلى مدينة القدس المحتلة، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس.وركزت على أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية ، إن خطاب كوشنير استكمال للمخطط الأميركي الهادف لتغيير مرجعيات السلام والتخلي عن المرجعيات التي تعتمد على القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، واستبدالها بمرجعيات جديدة تسقط الثوابت الأساسية التي يعتمد عليها الحل السياسي التفاوضي للصراع.وأوردت خبر موافقة الحكومة الفلسطينية على تمديد ولاية بعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين، بالإضافة إلى تمديد عمل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لمعبر رفح.وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع، أن تعهد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتقديم 113 ملايين دولار يدل على التزام عالمي بدعم الوكالة.وتابعت الصحف الفلسطينية اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود وطلبة المعاهد التلمودية، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //09:08ت م0015