الباحة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسيطلق المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق في منطقة الباحة غداً, الدورة العلمية لشرح كتاب "الدروس المهمة لعامة الأمة" لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز "رحمه الله تعالى " .ونوه رئيس المكتب علي بن مشرع الغامدي، أن الدورة التي تستمر لمدة أسبوع تقام في جامع حمارس, والغوث, وأبوبكر الصديق بجفن, وليف, حيث سيتم توزيع عدد من الهدايا والجوائز للحضور اليومي, بالإضافة إلى سلال غذائية وشهادات للمنتظمين في الدورة العلمية.وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب للعام الحالي.// انتهى //09:08ت م0016