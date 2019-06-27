نجران 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واستشارك المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، في فعاليات مهرجان "صيف نجران 40"، والذي انطلقت فعالياته مؤخراً بمنتزه أبا الرشاش.وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران، علي آل جليدان، أن المشاركة تشمل نقاطاً للتبرع بالدم، وتوعية صحية، وتوزيع نشرات ومطويات توعوية وتثقيفية صحية لزوار المهرجان عــن مختلف الأمراض، كما وفرت سيارة إسعاف على مدار الساعة بموقع الفعاليات.وأشار آل جليدان، إلى أن المشاركة بالمهرجان، تأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الشؤون الصحية بالمنطقة، وفرصة لتقديم خدمات لزوار المهرجان، ونشر الثقافة الصحية عبر البرامج المُقدمة.// انتهى //09:09ت م0017