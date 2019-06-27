الباحة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسرسمت عروض الدمى والشخصيات الكرتونية بفعاليات وسام البادية بمحافظة المندق الفرحة على محيا الأطفال, وذلك من خلال العروض والألعاب والفقرات المسرحية الفكاهية والهادف, حيث نجحت الفعالية في استقطاب العديد من الأطفال وأسرهم من خلال عروض الدمى والشخصيات الكرتونية التفاعلية والشيقة.وقدمت الشخصيات الكرتونية برامج تربوية وتوعوية هادفة, إضافة الى أناشيد تفاعل معها الحضور والأطفال.وأوضح منظم الفعاليات عبدالله الزهراني أن فقرات المسرح الخاصة بالأطفال يتم اختيارها بعناية لتعزز مفاهيم المواطنة الصالحة وتعزز قيم الانتماء الوطني وتقدمها بطريقة جاذبة ومحببة لدى الأطفال وأسرهم, مضيفاً أن المهرجان يشهد يومياً للعديد من الفعاليات والعروض المبهرة.// انتهى //09:16ت م0018