نجران 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واستعقد الغرفة التجارية الصناعية بنجران الأحد المقبل، دورة "الأمن السيبراني"، وذلك بمقر الغرفة.وأبانت الغرفة أن الدورة تتناول عدداً من المحاور منها النشأة القانونية للأمن السيبراني، والفرق بين أمن المعلومات والأمن السيبراني، وهدف الأمن السيبراني، والثغرات الأمنية، وأنواع الثغرات البرمجية، والهجمات السيبرانية، إلى جانب المخاطر الرئيسية لاستخدام الإنترنت، وكيفية تحقيق الأمن السيبراني الشامل.// انتهى //09:17ت م0019