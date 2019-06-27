براج 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واساجتازت حكومة الأقلية في التشيك برئاسة حزب (إيه.إن.أو) ،اليوم ، اقتراعا على الثقة دعت إليه المعارضة بعد سلسلة احتجاجات عامة ضد رئيس الوزراء أندريه بابيش.وصوت إجمالي 85 نائبًا في البرلمان المؤلف من 200 مقعد لصالح ذلك الإجراء، وصوت عدد مماثل ضده ، كما امتنع عدد من الأعضاء عن التصويت، بينما غاب أعضاء آخرون عن الجلسة.وكانت نتيجة التصويت متوقعة بعد أن رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريكه في ائتلاف حزب (إيه.إن.أو) والحزب الشيوعي الذي يدعم أيضا الحكومة الانضمام إلى أحزاب المعارضة.// انتهى //09:33ت م0021