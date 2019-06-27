رام الله 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أسيرين فلسطينيين محررين خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب رام الله.وذكرت مصادر محلية في البلدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين يحيي محمود عامرية، وقسام مجد البرغوثي، الذي أفرج عنه قبل 3 أيام من سجون الاحتلال.وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدة كوبر، فيما اندلعت مواجهات في البلدة أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه منازل الفلسطينيين.// انتهى //09:34ت م0022