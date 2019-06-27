القاهرة 24 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 27 يونيو ٢٠١٩ م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم بدء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارته لليابان للمشاركة في قمة العشرين المقرر عقدها بمدينة أوساكا غداً، منوهة بأنه سيعقد مباحثات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، كما يلتقي نخبة من مجتمع الأعمال الياباني ورؤساء كبرى الشركات اليابانية.وتحدثت عن إحباط أجهزة الأمن هجوماً مسلحاً قامت به مجموعة من "العناصر الإرهابية" على عدد من التمركزات الأمنية في جنوب غرب العريش بشمال سيناء، وأن المواجهات أسفرت عن استشهاد ضابط و6 أفراد من القوات الأمنية فضلا عن مصرع 4 من العناصر المسلحة.وأخبرت بأن مصر شاركت في تأسيس مجموعة أصدقاء "ضحايا الإرهاب" بالأمم المتحدة خلال اجتماع الدول المؤسسة للمجموعة في نيويورك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك بهدف العمل على حماية حقوق ضحايا الإرهاب والعمل على محاسبة الإرهابيين وتقديمهم للعدالة.وأشارت الصحف اليوم إلى أن الجيش الوطني الليبي نشر وحدتين إضافتين من قواته في إطار استعداداته لشن هجوم نهائي على الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.وتناولت تأكيد مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أنه سيتم الكشف عن الشق السياسي من الخطة الأمريكية لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت المناسب، وأن تركيز واشنطن الآن ينصب على الجانب الاقتصادي.ونوهت صحف الخميس بأن المتحدث باسم حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية أعلن عن مقتل عشرات الأشخاص في القتال الذي جر خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم السبت الماضي.// انتهى //10:32ت م0025