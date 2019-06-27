صامطة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسشاركت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة أمس، في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك بمقر الإدارة بصامطة.وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة الرائد عبدالله علي نجمي، أن الإدارة نفذت العديد من الفعاليات التوعوية بمقر الحفل, التي تبين مخاطر هذه الآفة، وكيفية الوقاية منها والحد من انتشارها وأثارها وأضرارها على الفرد والمجتمع.وبين أن الإدارة قامت بتوزيع العديد من الكتيبات والنشرات التوعوية بشوارع وميادين المحافظة بهدف تسليط الضوء على ما هي المخدرات وأضرارها، ومفهوم الإرشاد الوقائي، والأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات، وأشكال التدهور النفسي والمعرفي الناتج عن التعاطي إلى جانب الإجراءات الإدارية والعقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات.// انتهى //10:37ت م0026