مكة المكرمة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسشرعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بإدارة‫ الإنارة في تركيب أعمدة لإنارة الطرق الرئيسية والشوارع بمخططات ولي العهد، والرابطة بين المخططات 1،2،3،4 ضمن خطتها التشغيلية لهذا العام .وبلغت أعمدة الإنارة التي تم تركيبها 1273 عمودًا إنارة بارتفاع 10 أمتار، وإجمالي عدد 2118 فانوسًا موفرا للطاقة الكهربائية، بقدرة 249 واطًا، ويجري العمل حاليًا على الرفع باحتياجات الإنارة لمخططات ولي العهد الأخرى، وتطوير شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة.من جهة أُخرى أزالت ‫بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، تعديات عبارة عن ١٤ أرضًا مسورة وغرفًا شعبية غير نظامية لا تحمل صكوكًا شرعية ومقامة بطرق عشوائية جنوب مكة، حيث تمكنت الفرق الرقابية من إيقاف العمل ومنع المخالفين المعتدين.يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي في جميع نواحي مكة المكرمة، وذلك تنفيذًا للأوامر الصادرة بهذا الخصوص التي تهدف إلى المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات والحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.// انتهى //10:43ت م0029