المنامة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز لقوات الشرطة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية ، وأسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن، معربة عن بالغ تعازيها وخالص مواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذا العمل الإرهابي.وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم، على موقف مملكة البحرين الثابت الداعم لجمهورية مصر العربية ، وجهودها الحثيثة في مواجهة العنف والإرهاب ومساعيها الدؤوبة لترسيخ الأمن والسلم، مؤكدة على ضرورة توثيق التعاون الدولي من أجل القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.// انتهى //11:41ت م0050