بروكسل 24 شوال 1440ه الموافق 27 يونيو 2019م واسأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء الوضع في شمال غرب سوريا ،وتحديداً في محافظتي إدلب وشمال حماة.وقال بيان أصدرته الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية فيديريكا موغيريني "إنه بعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع ، لايزال السكان السوريون يعانون من القصف العشوائي والغارات الجوية والقصف والهجمات التي يشنها النظام السوري".وأضاف البيان "إن الضربات العسكرية التي قامت بها قوات النظام السوري دمرت معسكرات النازحين والمدارس والمرافق الصحية ، والتي ينبغي أن تكون أكثر الأماكن أمانًا لقد فقد أكثر من 230 مدنياً حياتهم ، وفر أكثر من 330،000 في ستة أسابيع فقط ، وما زال ثلاثة ملايين آخرين في خطر".ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وعزمه على محاسبة من ينتهك هذا القانون .// انتهى //11:51ت م0053