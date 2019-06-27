طوكيو 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسانخفضت أسعار النفط اليوم لتبدد بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة، مع ترقب المتعاملين قمة مجموعة العشرين في اليابان واجتماع أوبك مع منتجين آخرين للخام لاتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج.وبحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.6 % إلى 66.07 دولار للبرميل.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.6 % إلى 59.05 دولار للبرميل.// انتهى //11:53ت م0055