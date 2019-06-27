لندن 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واستراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، بينما يترقب المستثمرون تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان.وبحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1402.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما فقد أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1406.30 دولار للأوقية.// انتهى //11:54ت م0056