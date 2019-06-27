الجزائر 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على تأكيد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس على أنه ليس لقيادة الجيش أي طموحات سياسية مشددا على أن الأغلبية الساحق من الجزائريين لا يؤيدون مقترح المرحلة الانتقالية وتعطيل العمل بالدستور.وأشارت الصحف إلى اتفاق المعارضة على تكليف الوزير والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي منسقا وناطقا باسم المعارضة في اجتماعها المزمع عقده في السادس يوليو المقبل تحضيراً لمؤتمر الحوار الوطني الجامع.وعرجت صحف الجزائر على الشأن المصري، مشيرة إلى مصرع أربعة إرهابيين ومقتل 7 شرطيين في هجوم أرهابي على نقطة تمركز الشرطة في مدينة العريش شمال محافظة سيناء.وتابعت اختتام ورشة المنامة بمملكة البحرين حول السلام والازدهار في الشرق الأوسط، وتأكيد راعي الورشة جاريد كوشنر أن الباب مازال مفتوحا أمام الفلسطينيين للإنضمام إلى خطة السلام هذه.// انتهى //11:56ت م0058