تونس 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واستحدثت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم، عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين جراء الغارات الجوية التي نفذها النظام السوري بدعم من روسيا على منطقة خفض التصعيد في مدينة ادلب. وأضافت الى ذلك مقتل جندي تركي، وإصابة خمسة آخرين بجروح أمس في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الكردية على موقع عسكري تركي شمال غرب سوريا.وأوردت إعلان السلطات المصرية مقتل 7 شرطيين بينهم ضابط في هجوم على منطقة تمركزات أمنية بالعريش شمال شرقي البلاد يعد الثالث من نوعه خلال هذا الشهر.وتحدثت في الملف الليبي، عن مواصلة المبعوث الأممي غسان سلامة جهوده الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء، في وقت تشتد فيه المعارك في ضواحي العاصمة طرابلس.وكتبت صحف تونس عن الاستعدادات لانعقاد قمة مجموعة العشرين غدا في مدينة اوساكا اليابانية، وسط توتر عالمي يرتبط خصوصًا بالنزاع بين واشنطن وبيكين ونزاع آخر بين واشنطن وطهران.ولفتت في سياق تقارير متفرقة إلى دعوة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي جمهورية رومانيا، إلى عدم نقل سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة ،ومقتل شرطي باكستاني وإصابة خمسة آخرين في هجوم سنه مسلحون على مجمع سكني للشرطة .// انتهى //11:57ت م0059