موسكو 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسلقي طياران اثنان مصرعهما وأصيب سبعة آخرون إثر هبوط اضطراري لطائرة في شرقي روسيا.ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم عن السكرتير الصحفي لجمهورية بورياتيا عن اليكسى فيشيف قوله إن الحادث وقع في مطار "نيجينجارسك" مبينًا أن طيارين اثنين لقيا حتفهما وأصيب سبعة أشخاص وجرى إنقاذ 43 آخرين جراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب, مشيرًا إلى أن الطائرة من طراز "آن24-.// انتهى //12:02ت م0061