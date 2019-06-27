جيزان 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني اليوم، انطلاق دوريات الأفواج الأمنية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.‏وأوضح اللواء فهد القحطاني ‏في تصريح له أن مباشرة دوريات الأفواج الأمنية لمهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة العارضة جاء امتداداً لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وعنايتها بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، مفيداً أن ذلك يأتي وفق الخطة المعتمدة من سمو وزير الداخلية لتعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الحدودية بقوات أمنية تختص بتنفيذ المهام الأمنية في المناطقالحدودية الجبلية والأودية الوعرة، وتتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها، وذلك للمساندة في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود‏.// انتهى //12:08ت م0062