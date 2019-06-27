الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسوجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظاتالمملكة بتخصيص خطبة الجمعة ليوم غدٍ الخامس والعشرين من شهر شوال لعام 1440هـ، للحديث عن "خطر المخدرات والمسكرات وضررها على الفرد والمجتمع"، في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في توعية أفراد المجتمع لكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، ولما لخطب الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض القضايا.ويأتي توجيه معاليه، استشعاراً بأهمية دور منابر الجمعة ومسؤولية من يعتليها في توعية المجتمع والحرص على حمايته، وبذل الأسباب الإرشادية للتصدي لخطر المخدرات وشرها المستطير للحد من أضرارها الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، والتأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع.يذكر أن هذا التوجيه يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لمواكبة الأحداث التي تهم المجتمع، وتسهم في التوعية والإرشاد بالأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع ويأتي منها آفة المخدرات والمسكرات.// انتهى //12:14ت م0063