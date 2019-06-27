تبوك 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واساختتمت أمس فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها النادي الأدبي بتبوك تحت عنوان " مهارات في تحسين الخط " واستمرت على مدى يومين، وذلك بقاعة محمد عرفة بمقر النادي بتبوك, وسط حضور لافت لمختلف الأعمار.وهدفت الدورة التي قدمها الخطاط فريد القحطاني، إلى إكساب المتدربين مهارات تحسين الخط والكتابة وآليات استخدام الخطوط وأنواعها، وتأتي هذه الدورة ضمن الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة.// انتهى //12:14ت م0064