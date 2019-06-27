الدمام 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسفعل التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية المبادرة الوطنية " نِسَب التمريض لسلامة المريض " كأول جهة صحية تنفذها، بهدف تحسين سلامة المرضى على المستوى الوطني والعالمي وسلامة طاقم التمريض.وأكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرفية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن مهنة التمريض من أهم ركائز العمل الصحي، ومحور تقديم الخدمة الطبية المتميزة، لذا تنبع مبادرة "نِسَب التمريض لسلامة المريض"، وذلك بهدف تحقيق احتياجات المرضى والرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وتحسين بيئة العمل.من جانبها، اعتبرت رئيسة شؤون التمريض بالتجمع مواهب وانق، توصيات هذه المبادرة التي اطلقها التجمع إحدى أهم سبل تحسين سلامة المرضى على المستوى الوطني.فيما نوهت المدير التنفيذي لجودة التمريض والتطوير المهني في التجمع الدكتورة إلهام العتيق، بأن العديد من الدراسات لنِسَب التمريض وارتباطها بسلامة المرضى أثبتت أن هناك علاقة عكسية بين عدد المرضى وطاقم التمريض، فكلما زاد عدد المرضى لكل ممرض، كلما تأثرت سلامة المرضى سلباً.وتأتي هذه المبادرة الوطنية بالتعاون مع الجمعية السعودية للتمريض التي تعتبر مرجع علمي لكل ما يختص بمهنة التمريض في المملكة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تعتبر الجهة المهتمة بتنظيم ومتابعة الممارسين الصحيين في المملكة، والمركز السعودي لسلامة المرضى المهتم بتحسين ثقافة سلامة المرضى.كما شارك التجمع في استبيان نسب المرض وحصد على أعلى نسبة مشاركة في استبيان ثقافة سلامة المرضى خلال الشهر الثاني من إطلاق الاستبيان، حيث عمل الاستبيان على قياس سلامة المرضى في مكونات التجمع لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، لتعزيز نظام جودة الرعاية الصحية الآمنة والعالية للحد من أي خطأ طبي، جاء ذلك في تقرير نشره المركز السعودي لسلامة المرضى بشهر يونيو 2019م.يذكر أن التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية يضم 23 مستشفى وأكثر من 140 مركز صحي، يقدم خدماته وفق نظام الرعاية الصحي الجديد الذي يصنع مستقبل الرعاية الصحية في المملكة وفق رؤية 2030.// انتهى //12:56ت م0087