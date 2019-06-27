الكويت 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام 4ر10 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5812 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر137 مليون سهم تمت من خلال 5920 صفقة نقدية بقيمة 35 مليون دينار كويتي (نحو 119 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4744 نقطة بنسبة 05ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر76 مليون سهم تمت عبر 2313 صفقة نقدية بقيمة 5ر7 مليون دينار (نحو 5ر25 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر6358 نقطة بنسبة ارتفاع 23ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر60 مليون سهم تمت عبر 3607 صفقات بقيمة 4ر27 مليون دينار (نحو 16ر93 مليون دولار).// انتهى //13:04ت م0092