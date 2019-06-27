حائل 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسسجل موظفو البريد السعودي بمنطقة حائل، كلاً من ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى المنومين بالمستشفيات بخدمة العنوان الوطني.جاء ذلك خلال زيارة فريق البريد المختصين لهم أمس، في مستشفى الملك خالد بحائل ونادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة.وأوضح البريد أن هذه المبادرة (الأولوية لهم) التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البريد السعودي تستهدف هذه الفئة الغالية من شرائح المجتمع.// انتهى //13:04ت م0093