الدمام 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسدشن مجمع الدمام الطبي أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية رسمياً، العمل في عيادة محاكاة المشي "اللوكومات" بمركز التأهيل الطبي، حيث يعتبر جهاز محاكاة المشي من الأجهزة الحديثة المتخصصة لمساعدة المرضى الذين يعانون من صعوبة في تحريك الأطراف السفلية، كمصابي الشلل السفلي ومصابي الجلطات الدماغية.وأوضح مدير مركز التأهيل الطبي بالمجمع الدكتور عبداللطيف الصالح، أن هذه تقنية اللوكومات تساعد المرضى على تحميل أوزانهم والتخفيف من الأحمال على أقدامهم أثناء أداء تمارين المشي، وأن الجهاز مزود بشاشة خاصة تعرض حركة المريض وتساهم في المحاكاة العصبية للدماغ مقاربة للشعور العضلي العصبي الطبيعي لعملية المشي، التي تنعكس بدورها على الإشارات العصبية القادمة من الدماغ للعضلات، مما يساعد على إعادة تعلم حركة المشي للعضلة والتناسق العضلي العصبي اللازم لإتمام عملية المشي، مبيناً بأنه تم عمل أكثر من 160 جلسة علاجية منذ تدشين العمل بهذه العيادة.وبين الدكتور الصالح بأن الدعم الملموس الذي يحظى به مركز التأهيل الطبي بمجمع الدمام الطبي من التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية وإدارة المجمع، ساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية العلاجية المقدمة للمرضى من خلال استحداث التجهيزات الطبية المتطورة، والتي أعطت نتائج جيدة في علاج الكثير من الحالات - ولله الحمد -.// انتهى //13:07ت م0094