الأحساء 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسعقد معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أمس الأول، لقاء مع مجموعة من القطاعات الخاصة من داخل المملكة وخارجها مثّلها شخصيات وخبراء ورجال أعمال، وذلك بقاعة الاجتماعات بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بالمدينة الجامعية.وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية وخطط الجامعة المستقبلية، وعرض أنموذجٍ لأحد المشاريع الاستثمارية بالجامعة، إضافة إلى التوصية بعقد تدريب عملي لمناقشة الفرص المستقبلية بالجامعة خلال العام الحالي.وأوضح الدكتور العوهلي أن اللقاء هدف إلى تعزيز الشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص، وبحث أوجه التعاون في المجالات الاستثمارية بما يحقق رؤية الوطن الطموحة 2030، مشيرًا إلى أن أحد أبرز توجهات الجامعة هو تفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاعين العام والخاص لتطوير المشاريع الاستثمارية الواعدة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، وتحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات اقتصادية تسهم في دفع تنمية الاقتصاد الوطني.من جهتهم أبدى رجال الأعمال رغبتهم في فتح آفاق التعاون مع الجامعة وتطوير المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية التي تسهم في خدمة الوطن والمواطن.// انتهى //13:09ت م0095