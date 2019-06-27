لندن 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تأكيد وزيرة الدفاع البريطانية بينى موردونت بأن بلادها حريصة على أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وحثها لإيران على مواصلة الإلتزام بالإتفاق النووي.ونقلت عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تأكيده أمس أن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب، مؤكدًا حرص بلاده على الإبقاء على الممرات المائية مفتوحة، وتأمين إمدادات الطاقة.وأبرزت تأكيد المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن عن مسؤولية إيران من الهجوم على ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة، وأن طهران تواصل إطلاق الصواريخ البالستية وهذا يخالف قرارات مجلس الأمن، وأنه من الضروري على إيران أن تصبح دولة طبيعية تندمج مع محيطها.وأشارت تعهّد المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية بوريس جونسون، بتقديم نظام جديد قائم على النقاط للسيطرة على حركة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ولفتت إلى تراجع عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بريطانيا هذا العام بنسبة 14 %.// انتهى //13:14ت م0096