حائل 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل يوم الأحد القادم, بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية درساً علمياً بعنوان "شرح كتاب التوحيد " يقدمه الوليد بن سالم الشعبان بعد صلاة المغرب بجامع الجربوع بحي النقرة.وأوضح المكتب أن هذا الدرس يأتي ضمن برنامج مجالس العلم ومناشط المكتب التوجيهية لشهر شوال.// انتهى //14:34ت م0152