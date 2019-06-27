ثقافي / "شرح كتاب التوحيد" .. درس علمي بتعاوني جنوب حائل
الخميس 1440/10/24 هـ الموافق 2019/06/27 م واس
حائل 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل يوم الأحد القادم, بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية درساً علمياً بعنوان "شرح كتاب التوحيد " يقدمه الوليد بن سالم الشعبان بعد صلاة المغرب بجامع الجربوع بحي النقرة.
وأوضح المكتب أن هذا الدرس يأتي ضمن برنامج مجالس العلم ومناشط المكتب التوجيهية لشهر شوال.
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14:34ت م
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