الريث 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسنظم نادي الحي بالريث التابع لإدارة تعليم صبيا أمس، دورة تدريبية بعنوان "صناعة النجاح"، وذلك بقاعة التدريب بالنادي.وهدفت الدورة التي قدمها رئيس قسم التدريب بالنادي عبدالله بن يحيى النجادي ، إلى إكساب المتدربين الخبرات والمعارف والمهارات اللازمة لنجاحهم ورفع كفائتهم وفاعليتهم ليتمكنوا من أداء أعمالهم بجودة عالية، وإكسابهم المهارات اللازمة لتطوير قدراتهم في التعامل بإيجابية مع أنفسهم والمحيط الذي يعيشون به من أجل تحسين ظروف حياتهم ومستقبلهم والمساهمة في تطوير مجتمعاتهم.وتأتي الدورة ضمن الدورات والبرامج التدريبية التي ينفذها مركز التدريب بنادي الحي بالريث خلال العام الحالي.// انتهى //14:36ت م0153