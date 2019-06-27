أبهـا 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة بيشة اليوم, جلسته الـ 43, برئاسة رئيس المجلس ناصر بن عبدالله الجهمي.وناقش المجلس خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها : إعداد دراسات فنية ومخططات هندسية لتطوير مداخل المحافظة والاستفادة من الفنانين التشكيليين في التصاميم التي تحاكي طبيعة المحافظة، وعمل مسطحات خضراء وأرصفة وإنارات جمالية, ولوحات ترحيبية وتعريفية، وذلك في مدخلي بيشة الجنوبي والغربي و3 مداخل على طريق بيشة – الرين.ووافق المجلس على عمل تصميم مخطط هندسي موّحد لجميع القرى التابعة لخدمات البلدية يضم مداخل متطورة، وشوارع معبدة، وإنارة، وساحة شعبية، ومكان للأسواق، وملعب، وحديقة, فيما أقرّ المجتمعون إنشاء مدينة للتمور تحاكي مكانتها الزراعية والتاريخية في إنتاج تمور الصفري وفق مخطط نموذجي متكامل الخدمات.// انتهى //14:44ت م0155