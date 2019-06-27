سكاكا 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسوقف المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اليوم, على آخر الاستعدادات لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة في 31 مدرسة.واستمع الدكتور الغامدي من المساعد للشؤون المدرسية أحمد بن مطلق المفرج عن الأعمال المنجزة والتقارير الدورية للجان المبادرة والخطة الزمنية لانتهاء كامل الأعمال، واحتياجات مدارس المرحلة الأولى المطبقة للمبادرة التعليمية والمدرسية والإدارية والفنية.وأكد الغامدي أهمية استغلال التجهيزات المدرسية والتقنية والتعليمية وتأمين احتياجات المدارس من المعلمات والتشكيلات المدرسية بما يخدم المبادرة، لانطلاق المرحلة الأولى بداية من العامالدراسي الجديد، بما يعود بالفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وتحقيق الجودة في التعلم والتعليم.من جانبه أوضح مدير إدارة التخطيط المدرسي سليمان بن إبراهيم العويض, أن مبادرة الطفولة المبكرة هي إحدى المبادرات الرائدة في وزارة التعليم وتهدف بشكل أساسي إلى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتجويد عمليات التعليم, مشيراً إلى أن المبادرة دُعمت بجميع الإمكانيات المادية والبشرية لتنطلق المرحلة الأولى مع بداية العام الدراسي القادم وفق معايير ونماذج محددة.// انتهى //14:45ت م0157